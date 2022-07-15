Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları canlı takip ekranı: 15 Temmuz 2022 bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.7.2022 14:32

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 15 Temmuz 2022 bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

‘’Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?’’ sorusunun yanıtı, güncel olarak araştırılıyor. Yatırımcıların gözdesi olan altın fiyatları, hem gün içerisinde hem de haftalık bazda hareketli bir grafik çizerken alış satış değerleri de değişebiliyor. Kapalıçarşı'dan gelen anlık rakamlara göre; gram altın bugün 957,80 liradan, cumhuriyet altını ise 6.632,00 liradan işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 15 Temmuz 2022 Cuma güncel altın fiyatları ve canlı takip ekranı.

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 15 Temmuz 2022 bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İyi bir yatırım aracı olarak kabul edilen altının fiyatı, dünyada yaşanan gelişmeler, döviz kuru, ons değerindeki hareketlilik nedeniyle dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Altının ons fiyatındaki düşüşle paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, anlık rakamlara göre 957,65 TL alış ve 957,80 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Bugün ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Temmuz 2022 Cuma canlı ve anlık altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 892,30

SATIŞ: 925,60

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.555,00

SATIŞ: 6..677,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.533,00

SATIŞ: 6.632,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 6.388,00

SATIŞ: 6.484,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.194,00

SATIŞ: 3.254,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.602,00

SATIŞ: 1.627,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 957,65 TL

SATIŞ: 957,80 TL

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 15 Temmuz 2022 bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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