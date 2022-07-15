Altın fiyatları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İyi bir yatırım aracı olarak kabul edilen altının fiyatı, dünyada yaşanan gelişmeler, döviz kuru, ons değerindeki hareketlilik nedeniyle dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Altının ons fiyatındaki düşüşle paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, anlık rakamlara göre 957,65 TL alış ve 957,80 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Bugün ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Temmuz 2022 Cuma canlı ve anlık altın fiyatları son dakika gelişmeleri…