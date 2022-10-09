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Giriş Tarihi: 9.10.2022 11:51

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 9 Ekim tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

Altın fiyatları takip ekranı üzerinden güncel ve anlık alış satış rakamlarına ulaşılabiliyor. Bugün kuyumculardaki ve Kapalıçarşı’daki güncel durumu merak eden vatandaşlar, 9 Ekim tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, altının gramı kaç TL diye merak ediyor. Bununla birlikte 22 ayar bilezik fiyatları da merak ediliyor. İşte güncel alış satış rakamları ile canlı çeyrek altın fiyatı!

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 9 Ekim tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

Canlı altın fiyatları takibi; hediyelik takı alacak olanların yanı sıra yatırımlık alışveriş yapacaklar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda 960 TL'lere kadar düşen gram altın fiyatı geçtiğimiz günlerde yeniden 1000 TL'yi aştı. Çeyrek altın fiyatı ise buna bağlı olarak 1600 TL'yi aştı. Peki bugün 9 Ekim tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL? İşte güncel altın fiyatı canlı takip ekranı!

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırmalarını sürdürüyor. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel durum!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 926,98

SATIŞ: 958,27

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.809,00

SATIŞ: 6.870,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.782,00

SATIŞ: 6.884,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 6.625,00

SATIŞ: 6.695,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.318,00

SATIŞ: 3.359,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.662,00

SATIŞ: 1.679,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.014,36

SATIŞ: 1.014,53

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 9 Ekim tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?
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