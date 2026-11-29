Kahramanmaraş
'ta lise öğrencileri Okan Şişman ve Mustafa Eren Yanmış, otobüs durağına doğru yürürken yerde küçük bir poşet fark etti. Poşetin içinde 15 gram ağırlığında 24 ayar kesme altın olduğunu gören öğrenciler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, poşetteki kuyumcu kartvizitinden yola çıkarak kuyumcuyu buldu. Kuyumcu Remzi Özdemir, gençlerin bu örnek davranışından dolayı çok duygulandığını belirterek "Bu yaştaki çocukların dürüstlükleri sırtımızın yere gelmeyeceğini gösteriyor. Ülkemizin onlar gibi gençlere ihtiyacı var" dedi. Özdemir, iki gence kol saati hediye etti. Vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini söyleyen öğrenciler, altını görür görmez en yakın karakola koştuklarını ifade etti.