Altın yazma Tevrat’ı 2 milyon dolara satacaklardı yakalandılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarağından düzenlenen tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın el yazması Tevrat'ı yaklaşık 2 Milyon Dolara satmaya çalışan 5 kişi yakalandı. İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada M.S., A.E., T.Ş., E.B. ve Z.A. isimli kişilerin ellerinde bulunan altın yazma olduğu değerlendirilen Bizans dönemine ait Tevrat'ı yaklaşık 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.

2 MİLYON DOLARA SATACAKLARDI

Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Şüphelilerin tarihi eseri satmak için alıcılarla buluşacağının anlaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir kafeye düzenlenen operasyonla; Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen altın yazma Tevrat ele geçirildi. Ele geçirilen dini motifli Tevrat, incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığına gönderilirken, yakalanan M.S., A.E., T.Ş., E.B. ve Z.A. isimli şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.