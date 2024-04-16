Altının gram fiyatı 2480 seviyesini aştı! 16 Nisan bugün canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi?

Altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden izlenen gram fiyatı yükselişe devam ediyor. Öte yandan yaşanan son uluslararası gelişmeler ardından ons altında da hareketlilik gözlemleniyor. Peki; 16 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, son durum...