Altının gram fiyatı 2480 seviyesini aştı! 16 Nisan bugün canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi?

Altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden izlenen gram fiyatı yükselişe devam ediyor. Öte yandan yaşanan son uluslararası gelişmeler ardından ons altında da hareketlilik gözlemleniyor. Peki; 16 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, son durum...
ALTININ GRAMI 2480 SEVİYESİNDE!
Altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Haftayı yükselişle açan altının gramı 2450 TL'den 2486 TL seviyesine ulaştı.
Çeyrek altın ise hafta başında 4500 TL ile rekor kırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altında beklenen hedefi açıkladı:
"Ons altında orta ve uzun vadede 3000 dolar seviyesi hedef konumda. Hatta yıl sonunda 3000 dolar seviyesi üzerinde ataklar görmemiz muhtemeldir" şeklinde açıklama yapan İslam Memiş, gram altının da ons peşinden giderek rekor tazeleyeceğini aktardı.
Gram altın fiyatının 3000-3500 seviyelerine çıkmasında ihtimal giderek güçleniyor.
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 2.486,58
SATIŞ(TL) 2.486,93
Canlı Rakamlar ➥ Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar ➥ Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ALIŞ(TL) 4.221,00
SATIŞ(TL) 4.371,00
Canlı Rakamlar ➥ Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
ALIŞ(TL) 16.917,00
SATIŞ(TL) 17.173,00
Canlı Rakamlar ➥ Cumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?
ALIŞ(TL) 2.354,01
SATIŞ(TL) 2.498,04
Canlı Rakamlar ➥ 22 Ayar Bilezik Fiyatı İçin Tıklayınız!
ONS ALTIN FİYATLARI KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 2.384,36
SATIŞ(USD) 2.384,67
Canlı Rakamlar ➥ Ons Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!