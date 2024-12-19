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Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:41 Son Güncelleme: 19.12.2024 14:20

Altınlarına yeniden kavuştu: 5 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Çanakkale’nin Çan İlçesi’nde kendilerini askeri personel  olarak tanıtarak 72 yaşındaki yaşlı kadınının tüm birikimini alarak kaçan  5 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Altınlarına yeniden kavuşan E.Ö., jandarmaya teşekkür ederken, çete üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Altınlarına yeniden kavuştu: 5 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Çan İlçesi Dereoba Köyü'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Geçtiğimiz Salı günü köye gelen 2 si kadın 3 erkek, E.Ö.'nün kapısını çalarak kendilerini askeri personel olarak tanıttı. 5 kişi, Yaşlı kadına kimliğinin bir hırsızlık olayında kullanıldığını, kimliğinin ve çalınan altınların ellerinde olduğunu, evinde bulunan altınları vermesi durumunda karşılaştırma yapacaklarını ve ceza almayacağını söyledi. Söylenenlerden tedirgin olan ve gelenlerin Jandarma olduğunu düşünen E.Ö. , dolandırıcılara evde bulunan 2 adet burma bilezik, 1 adet tam altın, 2 adet çeyrek altını teslim etti.

Jandarma harekete geçti

Altını alan dolandırıcılar, arkalarına bile bakmadan köyden kaçarken, kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayan E.Ö. Jandarmayı arayarak yaşananları anlattı. E. Ö.'den alınan bilgiler doğrultusunda Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler hemen harekete geçti.

3 şüpheli hemen yakalandı

Jandarmanın takibi sonucu 3 şüpheli kaçmaya çalıştıkları sırada Çan-Çanakkale karayolu üzerinde yakalandı. 3 kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda 2 kişi daha Yalova'da gözaltına alındı.

5 kişi tutuklandı

Çan'a getirilen E.S., S.B., I.G., K.O ve M.Y.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan altınlar ise E.Ö'ye yeniden iade edildi.

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Altınlarına yeniden kavuştu: 5 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi
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