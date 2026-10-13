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Giriş Tarihi: 13.10.2026 12:49

Altyapı çalışması sırasında su borusu patladı: Zincirlikuyu altgeçidini su bastı

İstanbul Beşiktaş’ta altyapı çalışması sırasında ana su hattı borusunun patlaması nedeniyle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Altyapı çalışması sırasında su borusu patladı: Zincirlikuyu altgeçidini su bastı
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Olay, akşam saatlerinde Zincirlikuyu alt geçidinde meydana geldi. Nisbetiye Caddesi'nde yapılan altyapı çalışması sırasında iş makinasının müdahalesi ile ana su borusunda patlama meydana geldi. Borunun patlamasının ardından Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, alt geçide dolan suyu, Büyükdere Caddesi'ne tahliye etti. Caddede ve alt geçitte biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Suyun tahliye edilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

#İSTANBUL #BEŞİKTAŞ
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Altyapı çalışması sırasında su borusu patladı: Zincirlikuyu altgeçidini su bastı
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