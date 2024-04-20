Haberler Yaşam Haberleri Alüminyum folyoya sarıp ormana atılmıştı… Milyonluk uyuşturucu infazında Türkiye detayı! Tatil fotoğraflarına SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 20.4.2024 16:08 Son Güncelleme: 20.4.2024 16:27

Alüminyum folyoya sarıp ormana atılmıştı… Milyonluk uyuşturucu infazında Türkiye detayı! Tatil fotoğraflarına SABAH ulaştı

Almanya’nın Hamburg Eyaleti’nde 25 Kasım günü, kafasına tek kurşunla infaz edildikten sonra alüminyum folyoya sarılmış halde ormanlık alanda cesedi bulunan uyuşturucu kaçakçısı Reols Hysneli’yi öldürdüğü iddiasıyla iki Türk hakkında soruşturma başlatıldı. Cinayetin uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden işlendiğini belirtilirken, polis Hysneli’nin katili olduğu iddia edilen Selami C. ve Ferhat K.’nin ismine satın aldıkları alüminyum folyonun izini sürerek ulaştı. Sabah, her yerde aranan Selami C’nin Türkiye’deki tatil fotoğraflarını buldu.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Alüminyum folyoya sarıp ormana atılmıştı… Milyonluk uyuşturucu infazında Türkiye detayı! Tatil fotoğraflarına SABAH ulaştı

Korkunç infaz, Hamburg Eyaleti'ne 27 kilometre uzaklıktaki Kaltenkirchen kasabasındaki termal kaplıcaların bulunduğu ormanlık arazide yürüyüşe çıkan bir çiftin ihbarıyla ortaya çıktı. Vücudunun büyük bir bölümü alüminyum folyoya sarılmış bir kişinin yerde yattığını gören çift, hemen polise bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

TEK KURŞUNLA İNFAZ

Üzerinden kimlik çıkmayan 27 yaşlarındaki gencin başına bir el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Polis, tek kurşunla infaz edilen gencin, kan etrafa dağılmasın diye öldürüldükten sonra alüminyum folyoya sarıldığını ve daha sonra araçla bölgeye taşındığını tespit etti.

Parmak izi doğrulaması sonucu cesedin 2023 yılında Lübeck'te uyuşturucu kaçakçılığından bir süre cezaevinde yatan Arnavut vatandaşı Reols Hysneli'e ait olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde Reols Hysneli'nin sarıldığı alüminyum folyonun satış fişi bulundu. 100'e yakın polisin arazide yaptığı aramaya rağmen silaha ise ulaşılamadı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ TESLİM OLDU

Hysneli'nin cenazesi otopsi için Adli tıp morguna kaldırılırken, olaydan iki gün sonra Almanca bilmeyen 17 yaşındaki Arnavut vatandaşı Querim D. avukatıyla birlikte Pinneberg Polis Karakolu'na giderek bir kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

17 yaşındaki Querim D.'nin suçun ayrıntıları konusunda sessiz kalması ve avukatının Almanya'nın uyuşturucu trafiğinin bir bölümünü yöneten "Domi kardeşler" grubunun lideri İlber, Edmond ve Ernest Domi'nin avukatıyla aynı olması polisin soruşturmayı derinleştirmesine neden oldu.

ALÜMİNYUM FOLYO KATİLE GÖTÜRDÜ

Olay yerinde ele geçirilen alüminyum folyonun fişinin Uetersen'de inşaat malzemeleri satan bir mağazaya ait olduğunu tespit eden polis, mağazanın kamera görüntülerinden Ferhat K. ve Selami C.'nin alüminyum folyo satın aldığı bilgisine ulaştı.

NARGİLE EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Polis, elde ettiği bilgiler doğrultusunda Ferhat K. ve Selami C.'nin en son girdiği Großer Sand Caddesi üzerinde bulunan kapalı bir nargile evine baskın düzenledi.

Binanın üst katında cinayetin izlerine rastlandı. Salonun kanlar içerisinde kaldığı belirlenirken, diğer odalarda ise kenevir yetiştiriciliğinde kullanılan düzenekler tespit edildi.

TÜRKİYE'YE KAÇMIŞLAR

Polis, evde bulunan 120 kök kenevire el koydu. Ferhat K. ve Selami C.'ye yapılan tüm amalara rağmen ulaşılamadı. Ferhat K. ve Selami C'nin cinayetin hemen ardından Türkiye'ye kaçtığı belirlendi. Sabah Selami C.'nin Ortaköy'de 10 Nisan'da çekilmiş fotoğraflarına ulaştı. Selami C'nin tanınmamak için saçlarını uzattığı ve gözlük kullandığı ortaya çıktı.

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Alüminyum folyoya sarıp ormana atılmıştı… Milyonluk uyuşturucu infazında Türkiye detayı! Tatil fotoğraflarına SABAH ulaştı
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