Alüminyum folyoya sarıp ormana atılmıştı… Milyonluk uyuşturucu infazında Türkiye detayı! Tatil fotoğraflarına SABAH ulaştı

TÜRKİYE'YE KAÇMIŞLAR

Polis, evde bulunan 120 kök kenevire el koydu. Ferhat K. ve Selami C.'ye yapılan tüm amalara rağmen ulaşılamadı. Ferhat K. ve Selami C'nin cinayetin hemen ardından Türkiye'ye kaçtığı belirlendi. Sabah Selami C.'nin Ortaköy'de 10 Nisan'da çekilmiş fotoğraflarına ulaştı. Selami C'nin tanınmamak için saçlarını uzattığı ve gözlük kullandığı ortaya çıktı.