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Giriş Tarihi: 13.3.2024 11:15 Son Güncelleme: 13.3.2024 11:35

Alvina 27 yıllık tecrübesi ile Almanya’da!

Alvina, Almanya’nın Duisburg şehrinde 44. mağazasını açarak muhafazakar moda tutkunlarıyla buluştu. Moda dünyasının önde gelen muhafazakar giyim markalarından biri olan Alvina, 1996 yılından itibaren kadınların ihtiyaçlarına yönelik özgün tasarımları ve yüksek kaliteli ürünleriyle dikkat çekiyor. Kuruluşundan bu yana, günün moda akımlarını takip ederek ve müşteri odaklı yaklaşımını koruyarak, Türkiye'nin dört bir yanında 43 konsept mağazada hizmet veriyor. Ayrıca 300'ün üzerinde satış noktasıyla tüm yurda yayılan Alvina, Türkiye'nin yanı sıra 96 ülkede de modanın nabzını tutuyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Alvina 27 yıllık tecrübesi ile Almanya’da!

Türkiye'nin önde gelen tesettür giyim markası Alvina, uluslararası alanda da adını duyurmaya devam ediyor. Kurulduğu günden bugüne kadar kadınların ihtiyaçlarını moda akımlarına uygun modern ve şık tasarımlarla buluşturan Alvina, sektördeki öncü rolünü Almanya'da açtığı yeni mağaza ile bir kez daha kanıtlıyor. Alvina markasının 44. mağazası, Almanya'nın Duisburg şehrinde kapılarını açtı.

Açılış töreninde, markanın kurucusu Mustafa Yavuz ve yöneticiler, bu yeni adımın, markanın uluslararası alandaki büyüme stratejisini ve global pazardaki güçlü konumunu pekiştirdiğini belirtti. Alvina, 27 yılı aşkın deneyimiyle her sezon 800'ün üzerinde özel ürünü tüketicilere sunarak günlük kıyafetlerden abiye giyime kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

Yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde 96 ülkede muhafazakar moda tercihlerinde trend belirleyici bir rol üstleniyor. Almanya'daki yeni mağaza, markanın benimsediği takım ruhu ve müşteri odaklı hizmet anlayışını yansıtıyor.

Standart dekorasyon anlayışından uzak, müşteri deneyimini ön planda tutan mağaza konsepti, alışverişi keyifli bir deneyime dönüştürüyor.Alvina, yalnızca ürün çeşitliliği ve kalitesiyle değil, aynı zamanda müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla da fark yaratıyor. İşte bu değerlerle Almanya'da açılan yeni mağaza, markanın global arenadaki başarılı yolculuğuna bir yenisini ekliyor.

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Alvina 27 yıllık tecrübesi ile Almanya’da!
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