Alvina 27 yıllık tecrübesi ile Almanya’da!

Türkiye'nin önde gelen tesettür giyim markası Alvina, uluslararası alanda da adını duyurmaya devam ediyor. Kurulduğu günden bugüne kadar kadınların ihtiyaçlarını moda akımlarına uygun modern ve şık tasarımlarla buluşturan Alvina, sektördeki öncü rolünü Almanya'da açtığı yeni mağaza ile bir kez daha kanıtlıyor. Alvina markasının 44. mağazası, Almanya'nın Duisburg şehrinde kapılarını açtı.

Açılış töreninde, markanın kurucusu Mustafa Yavuz ve yöneticiler, bu yeni adımın, markanın uluslararası alandaki büyüme stratejisini ve global pazardaki güçlü konumunu pekiştirdiğini belirtti. Alvina, 27 yılı aşkın deneyimiyle her sezon 800'ün üzerinde özel ürünü tüketicilere sunarak günlük kıyafetlerden abiye giyime kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

Yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde 96 ülkede muhafazakar moda tercihlerinde trend belirleyici bir rol üstleniyor. Almanya'daki yeni mağaza, markanın benimsediği takım ruhu ve müşteri odaklı hizmet anlayışını yansıtıyor.

Standart dekorasyon anlayışından uzak, müşteri deneyimini ön planda tutan mağaza konsepti, alışverişi keyifli bir deneyime dönüştürüyor.Alvina, yalnızca ürün çeşitliliği ve kalitesiyle değil, aynı zamanda müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla da fark yaratıyor. İşte bu değerlerle Almanya'da açılan yeni mağaza, markanın global arenadaki başarılı yolculuğuna bir yenisini ekliyor.