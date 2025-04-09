Amasra’nın ilk kadın polis müdürü Sevgül Hayal, SABAH’a konuştu: Çeşm-i Cihan’da görev yapıyorum

38 yıl önce ilçe statüsüne kavuşan Bartın'ın Amasra ilçesine 2023'te atanan 2. sınıf Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ilçenin ilk kadın İlçe Emniyet Müdürü oldu. İlk icraatı ise 'Eviniz evimizdir' projesi ile özellikle ilçede yaşayan kadınları ziyaret ederek sorunlarını dinleyip dertlerine çare bulmaya başlamak oldu. Ayrıca her fırsatta esnaf ziyareti yapan Hayal, hem vatandaşlardan hem de esnaftan emniyet teşkilatından istekleri konusunda bilgiler alarak, polis-vatandaş işbirliğinin kuvvetlenmesini sağladı.

2 çocuk annesi olan Emniyet Müdürü Sevgül Hayal, eşinin en büyük destekçisi olduğunu belirtti. 1.5 yıldır ilçede Emniyet Müdürü olarak görev yapan Sevgül Hayal, "Fatih Sultan Mehmed'in 1460'lı yıllarda Cenevizlilerden fethettiği Amasra'yı görünce 'Lala lala Çeşm-i Cihan bu mu ola?' dediği tarihi ve doğal güzellikleri ile Batı Karadeniz'in incisi olan bu güzel Amasra'da görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Bu güzel ilçemiz aynı zamanda suç oranlarına baktığımızda en huzurlu ilçelerin başında geliyor. Göreve başladığım ilk günden itibaren Amasra halkının ilgi ve alakası beni hayli memnun etti" dedi.

GENÇ KIZLARA ÖRNEK OLUYOR

Amasralı genç kızlara örnek de olduğunu belirten Emniyet Müdürü Hayal, "Bir gün genç bir kızımız geldi, polis olmak istediğini söyledi ve benden fikir aldı. Ona yol gösterdim, şimdi kızımız polis olmak için hazırlanıyor. Genç kızlarımız ile zaman zaman görüşüyoruz, beni görenler 'Ben de sizin gibi polis olmak istiyorum' diyorlar. Amasralı birçok kızımız polis olmak istiyor" diye konuştu.