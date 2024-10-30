Amastris Antik Kenti Karadeniz’ın Efes’i olma yolunda

Roma döneminin Karadeniz'deki önemli liman kenti Amastris, Bartın Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışmalarla gün yüzüne çıkarılıyor. Sesamos adı ile kuruluşu milattan önce 7'nci yüzyıla dayanan, Helenistik dönemde Kraliçe Amastris tarafından yeniden kurulan Amasra'daki kazı çalışmaları 2 yıl önce başladı. Kazılarda çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı. Sütunlu yapı ve bedesten olarak bilinen Roma Hamamı olmak üzere 2 farklı alanda başlayan ve yıl sonuna kadar sürecek olan kurtarma kazılarında, Büyük İskender başı, Nymphe ve Lares heykelleri, farklı dönemlere ait 500'ün üzerinde sikke, 6 metre uzunluğa sahip mermer sütunlar bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Amastris'in Karadeniz'in Efes'i olabileceğini söyledi.