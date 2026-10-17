Amasya’da akran dehşeti! Kurusıkı tabancayla tehditler savurdu: O anları kaydedip sosyal medyada paylaştı!

olay, çakallar mevkisinde meydana geldi. iddiaya göre, 17 yaşındaki çocuk, 4 arkadaşıyla motosikletlerle bölgeye gitti. Burada kurusıkı tabancayı çıkaran çocuk, arkadaşlarını tehdit ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Görüntülerde, çocuğun elindeki kurusıkı tabancayı akranlarına doğrulttuğu ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği görüldü. çocuğun arkadaşlarının ayaklarına doğru ateş etmeye çalıştığı, bu sırada çocuklardan birinin korkuyla sağa sola hareket ettiği görüldü.
TEHDİTLER HAVADA UÇTU
Elinde tabanca bulunan çocuğun, hareket eden arkadaşının peşinden gittiği ve tehdit içerikli sözler söylemeye devam ettiği anlar da görüntülerde yer aldı. çocuğun, görüntüleri kendisine ait sanal medya hesabından paylaştığı, daha sonra kaldırdığı öne sürüldü.