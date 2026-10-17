Amasya’da akran dehşeti! Kurusıkı tabancayla tehditler savurdu: O anları kaydedip sosyal medyada paylaştı!

TEHDİTLER HAVADA UÇTU

Elinde tabanca bulunan çocuğun, hareket eden arkadaşının peşinden gittiği ve tehdit içerikli sözler söylemeye devam ettiği anlar da görüntülerde yer aldı. çocuğun, görüntüleri kendisine ait sanal medya hesabından paylaştığı, daha sonra kaldırdığı öne sürüldü.

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