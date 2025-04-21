Amasya’da drift yapan sürücüye 34 bin TL ceza

Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafiğe açık havalimanı yolunda drift yapan sürücü cezadan kaçamadı. Lüks araçla yapılan dirft anlarının sosyal medyaya yüklenmesi sonucu tespit edilen sürücü, 34 bin 880 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay Amasya'nın Merzifon İlçesinde meydana geldi. Merzifon Havalimanı yolunda yapılan ve sosyal medyaya yüklenen drift görüntüleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün sanal devriyesine takıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, aracı ve sürücüsünü kısa sürede tespit etti. 2024 yılına ait olduğu tespit edilen görüntüler üzerine, drift yapan şahsa 2024 yılı trafik cezası oranları üzerinden 34 bin 880 TL para cezası kesildi.