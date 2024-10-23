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Giriş Tarihi: 23.10.2024 00:09 Son Güncelleme: 23.10.2024 00:10

Amasya'da feci kaza: Anne hayatını kaybetti, eşi ve bebeği yaralandı...

Amasya'da otomobilin şarampole uçtuğu kazada 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi ve 7 aylık bebeği ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Amasya’da feci kaza: Anne hayatını kaybetti, eşi ve bebeği yaralandı...
Edinilen bilgiye göre, yakınlarının düğünü için 3 günlüğüne gittikleri memleketleri Kahramanmaraş'tan yola çıkan uzman çavuş İsmail B. (30) yönetimindeki 16 AKM 670 plakalı otomobil, Amasya merkez Mahmatlar köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin içindeki Ebrar Melike B. (27), sürücü İsmail B. ile 7 aylık olan oğulları Mirza B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ebrar Melike B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Amasya'da feci kaza: Anne hayatını kaybetti, eşi ve bebeği yaralandı...
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