Amasya’da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu: O anlar kamerada

7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü F.A. ile araçtaki U.G., İ.M., U.M., H.A.K., D.M., A.A., A.K. ve O.B.M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.