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Giriş Tarihi: 19.10.2026 12:05

Amasya'da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu: O anlar kamerada

Amasya'da kontrolünü kaybeden servis minibüsünün dere yatağına uçtuğu kazada 9 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA Yaşam
Amasya’da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu: O anlar kamerada
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Amasya'da, sabah saat 09.00 sıralarında Helvacı Mahallesi Çağlayan Caddesi Piri Reis Sokak'ta feci kaza meydana geldi. F.A.'nın kontrolünü kaybettiği 05 RE 594 plakalı servis minibüsü, yol kenarındaki dere yatağına uçtu.

7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü F.A. ile araçtaki U.G., İ.M., U.M., H.A.K., D.M., A.A., A.K. ve O.B.M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Amasya'da kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu! O anlar kamerada

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AMASYA

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Amasya'da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu: O anlar kamerada
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