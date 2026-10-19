Amasya’da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu: O anlar kamerada

Amasya'da, sabah saat 09.00 sıralarında Helvacı Mahallesi Çağlayan Caddesi Piri Reis Sokak'ta feci kaza meydana geldi. F.A.'nın kontrolünü kaybettiği 05 RE 594 plakalı servis minibüsü, yol kenarındaki dere yatağına uçtu.
7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücü F.A. ile araçtaki U.G., İ.M., U.M., H.A.K., D.M., A.A., A.K. ve O.B.M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Amasya'da kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu! O anlar kamerada