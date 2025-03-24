Amasya’da feci olay: Ocaktan sızan gazdan zehirlenerek can verdi

4 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan Fatma Kılıç'ın, çay demlemek için ocağa koyduğu çaydanlığı unuttuğu, dinlenmek için mutfağa serdiği yatağa yattığı, kaynayan suyun taşıp ateşi söndürdüğü, gazın odaya yayılmasıyla zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.