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Giriş Tarihi: 16.10.2022 12:21 Son Güncelleme: 16.10.2022 13:15

Amasya'da minibüs Tır'a çarptı: 2 ölü

Amasya’nın Merzifon ilçesinde TIR'a çarpan minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti.

FERHAT LAP FERHAT LAP
Amasya’da minibüs Tır’a çarptı: 2 ölü

Merzifon-Çorum karayolu Çaybaşı köyü mevkiinde meydana gelen kazada Muharrem Tepe (55) yönetimindeki minibüs, aynı yönde seyreden Tekin K. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki sürücünün eşi Fatma Tepe'nin (53) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Muharrem Tepe de ambulansla kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Fatma Tepe'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından sıkıştığı minibüsten çıkartılarak aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazada yaralanan çiftin çocukları 16 yaşındaki Hamza Tepe'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Amasya'da minibüs Tır'a çarptı: 2 ölü
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