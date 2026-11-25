Maddi hasar var ama çok şükür araçtakilerde ölüm yok. 5 kişi de yaralandı, ambulanslarla hastaneye götürüldüler. Evde de hasar var. Ayrıca evde yaşayan bir amcamız vardı. O da sesi duyunca biraz korkmuş. Allah'a şükür onda da bir problem yok. Yolda hiç fren izi de yok. Gençlik diyelim buna" dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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