Amasya’da otomobil TIR’ın altına girdi: 1 ölü

Kaza, bugün akşamüzeri Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana geldi. Amasya- Merzifon Yolu, Suluova Otogarı mevkiinde seyir halinde olan M. C. K idaresindeki otomobil, kırmızı ışıklarda bekleyen İ.K idaresindeki Merzifon Belediyesi Katı Atık Transfer aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, tırın altına girdi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'ın altına giren aracı, sıkıştığı yerden kurtarmak için iş makineleri devreye girdi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Ege Korkmaz isimli bir çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada araçta sıkışan araç sürücüsü M.C.K ve yolcular B.K ve M.K, ağır yaralı olarak ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.