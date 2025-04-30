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Giriş Tarihi: 30.4.2025 18:47

Amasya’da Roma dönemine ait mini lahit ele geçirildi!

Amasya'da İl Jandarma Komutanlığı’nın yaklaşık 4 aydır yaptığı araştırmalar sonucu üzerinde kabartma figürlerin olduğu ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mini lahiti satmak için müşteri arayan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İHA
Amasya’da Roma dönemine ait mini lahit ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerinin yaklaşık 4 aydır yapılan araştırmalar sonucunda N.A. (51) isimli şahsın elinde, üzerinde çeşitli kabartma figürlerin yer aldığı Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mini lahit bulunduğu ve satmak için müşteri arayışında olduğu öğrenildi. Şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda bahse konu lahit tespit edilerek el konuldu. Şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan adli işlemlere başlanırken mini lahit Amasya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Amasya’da Roma dönemine ait mini lahit ele geçirildi!
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