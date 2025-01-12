Amasya’da sondaj çalışması sırasında göçük: 2 işçiden acı haber geldi

Kendi özel tarlalarında su kanalı bulma çalışması için başlattıkları bir kazı çalışmasında ekskavatör ile bir kanal açıyorlar. Sağlı sollu olarak bu alanda oluşan toprak yığınlarının kayması sonucu bir kayınbirader ve enişteleri rahmetli oldu. Ulaştık kendilerine. Hem köyümüze hem yakınlarına başsağlığı görüyoruz. İnşallah daha böyle kazalar olmasın" dedi.