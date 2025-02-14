Amasya’da yardım adı altında 10 milyon TL para topladılar!

İhtiyaç sahibi kişilerin ve özellikle çocukların fotoğraflarını sosyal medyaya yüklediler. İhtiyaç sahipleri üzerinden duygu sömürüsü yaparak yardım adı altında 10 Milyon TL'den fazla para topladılar. Yardım adı altında topladıkları paraları kendi özel harcamalarında kullandığı tespit edilen 7 kişi, Amasya'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir ihbarı değerlendiren Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir sosyal paylaşım sitesinde, yardıma muhtaç kişilerin, özellikle çocukların fotoğraf ve videolarını paylaşıp tedavi ve bakım amaçlı yardım talep ederek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin, 16 bin 398 kişiden toplam 10 milyon 334 bin 993 lira para topladığı ve toplanan paraları kendi özel harcamalarında kullandıkları tespit edildi. Haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin Diyarbakır ve Mersin'deki ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"DOLANDIRILDIĞIMIZI POLİSTEN ÖĞRENDİK"

Sosyal medyada ihtiyaç sahibi çocuklara yardım adı altında duygu sömürüsü yaparak vatandaştan para toplayanlara inanarak para gönderen Amasyalı esnaf Murat Saraç, dolandırıldığını polis ekiplerinden öğrendiğini ifade etti. Saraç, "Sosyal medyada yardıma ihtiyacı olan bir vatandaşı gördüm. Vatandaşın yürek burkan halini görünce yardım etmek istedim. Bütçemin yeteri kadarı bir yardımda bulundum. Meğer bu yardımlar bizim halis niyetimiz şekilde değil de iyi niyeti suistimal etmek isteyenler tarafından dolandırılmışız. Biz tabi dolandırıldığımızın farkında değiliz. Dolandırıldığımızı Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarlar Mücadele şubesinin beni araması sonrasında öğrendim. Hatta 'Bizi kim dolandıracak? Biz dolandırılamayız' dedik polise. Polis ekipleri de 'Gelin ben size nasıl dolandırılacağınızı anlatacağım.' dedi. Dolandırıldığımızı bu şekilde öğrendik." dedi.

"İYİ NİYETİMİZ SUİSTİMAL EDİLDİ"

Sosyal medyada gezinirken ihtiyaç sahibi bir vatandaşın videosunu görüp vatandaşın içler acısı haline üzüldüğünü ifade eden Saraç, yardım etmek istediğini ifade etti. "Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Bir kazamıza belamıza mani olsun" diye iyi niyetli şekilde yardımda bulunduğunu ancak yardımın halis niyeti dışında kullanıldığını öğrendiğini ifade etti. Saraç, bundan sonra Valilik onaylı yardım kampanyaları harici hiçbir yere nakdi yardımda bulunmayacağını ifade etti. 16 Bin Kişiyi yardım adı altında 10 Milyon TL'den fazla dolandıran 7 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.