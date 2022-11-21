Amasya’daki trafik kazasında yaralanan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılardan Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz'ın tedavileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin tedavisi de Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.