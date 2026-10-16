Amatör Rapçi Kırmızı Bültenle aranıyordu: Almanya’daki 4 milyonluk vurgun sonrası İstanbul’da yakalandı!

Alman polisi tarafından aranan ve dolandırıcılık faaliyetleriyle yüzlerce kişiyi mağdur ettiği değerlendirilen Michell Hasan A.'nın Türkiye'de de benzer suçlara yönelik hazırlık yaptığı tespit edildi. Şüphelinin sahte kimlik kullanarak estetik ameliyatı olmaya çalıştığı sırada İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Gasp Büro dedektiflerinin gerçekleştirdiği operasyonla Michell Hasan A. yakalanarak gözaltına alındı.
MALTEPE'DE ÇAĞRI MERKEZİ KURMUŞLAR
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Michell Hasan A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen A.Y., M.K., M.C.S., İ.K., O.B., Ö.F.A. ve T.A.'nın da aralarında bulunduğu şüphelileri takibe aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin Maltepe ilçesinde çok sayıda ev kiralayarak çağrı merkezi (Call Center) oluşturdukları ve buradan Almanya'daki kişileri hedef alan dolandırıcılık faaliyetleri yürütmeye hazırlandıkları belirlendi.
EVLERDEN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI
Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tabanca, uzun namlulu otomatik silah, uyuşturucu madde ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda Michel Hasan A.'nın Almanya'daki dolandırıcılık faaliyetlerinden yaklaşık 4 milyon dolar suç geliri elde ettiği, hakkında kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra devam eden adli süreçlerin de bulunduğu tespit edildi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ALMANYA, DUBAİ, İSTANBUL
Edinilen bilgilere göre Michell Hasan A.'nın Almanya'da aranması olduğu ve kırmızı bültenle arandığı, uzun süreli hapis cezası ile karşılaşmamak için önce Almanya'dan Dubaiye kaçtığı ardından 3 ay kadar önce Türkiye'ye geldiği estetik ameliyatı geçirerek sahte kimlikle yaşamını sürdürmek istediği tespit edildi.
ALMANYA'DA 200 MİLYONLUK VURGUN YAPMIŞ
Yapılan incelemelerde şüphelinin Almanya'da yaşlı kişileri, kendilerini gasp edecekleri yönünde korkutarak dolandırdığı, bu yöntemle çok sayıda olaya karıştığı ve yaklaşık 4 milyon dolarlık vurgun yaptığı tespit edildi.