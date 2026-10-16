Amatör Rapçi Kırmızı Bültenle aranıyordu: Almanya’daki 4 milyonluk vurgun sonrası İstanbul’da yakalandı!

MALTEPE'DE ÇAĞRI MERKEZİ KURMUŞLAR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Michell Hasan A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen A.Y., M.K., M.C.S., İ.K., O.B., Ö.F.A. ve T.A.'nın da aralarında bulunduğu şüphelileri takibe aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin Maltepe ilçesinde çok sayıda ev kiralayarak çağrı merkezi (Call Center) oluşturdukları ve buradan Almanya'daki kişileri hedef alan dolandırıcılık faaliyetleri yürütmeye hazırlandıkları belirlendi.