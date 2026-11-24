CİDDİ BİR KRİZİN HABERCİSİ OLABİLİR

Dışarıdan bakıldığında barışçıl ve büyüleyici görünen bu kısa karşılaşma, Survival International gibi yerli hakları örgütlerine göre aslında çok ciddi bir krizin ve imdat çağrısının işareti.

Çünkü tamamen kendi kendine yeten, avcılık ve toplayıcılıkla beslenen bu insanların aç kalıp dış dünyadan yiyecek istemesi, yaşam alanlarının tamamen kuşatıldığını gösteriyor.