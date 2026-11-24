Brezilya'nın Amazon ormanlarında, modern dünyaya tamamen sırtını dönmüş ve kendi kendine yeterek yaşayan bir halkın birdenbire ormanın sınırına kadar gelip yabancılarla iletişim kurması normal şartlarda imkansızdır. Ancak Brezilya'nın Maranhão eyaletindeki Arariboia yerli topraklarında tam olarak bu yaşandı.
Awá kabilesine mensup yaklaşık 20 kişiden oluşan grup, ellerinde ok ve yaylarıyla, yaprakların arkasına gizlenerek bir modern dünyaya yaklaştı.
SADECE BİRKAÇ PATATES İSTEYİP ORMANA DÖNDÜLER
Geleneksel tüylü başlıkları ve kolyeleriyle ormanın sınırında beliren Awá erkek, kadın ve çocukları, çevre kontrolü yapan resmi görevlilerden ve köylülerden "yam" (tatlı patates benzeri yerel bir yumru bitki) istedi.
Kendilerine verilen yiyecekleri alan kabile üyeleri, hiçbir kalıcı ilişki kurmadan, geldikleri gibi sessizce ormanın derinliklerinde gözden kayboldu.
CİDDİ BİR KRİZİN HABERCİSİ OLABİLİR
Dışarıdan bakıldığında barışçıl ve büyüleyici görünen bu kısa karşılaşma, Survival International gibi yerli hakları örgütlerine göre aslında çok ciddi bir krizin ve imdat çağrısının işareti.
Çünkü tamamen kendi kendine yeten, avcılık ve toplayıcılıkla beslenen bu insanların aç kalıp dış dünyadan yiyecek istemesi, yaşam alanlarının tamamen kuşatıldığını gösteriyor.
"DÜNYANIN EN ÇOK TEHDİT ALTINDAKİ KABİLESİ" NEDEN KAÇIYOR?
Toplam nüfuslarının 350 civarında olduğu tahmin edilen Awá halkının yaklaşık 100 üyesi, bugüne kadar dış dünyayla hiçbir bağ kurmadan tamamen izole yaşamayı başarmıştı. Bu yüzden uluslararası raporlarda "Dünyanın en çok tehdit altındaki kabilesi" olarak anılıyorlar. Onları bu çaresiz temasa zorlayan ana etkenler ise şunlar:
• Yasa Dışı Keresteciler ve Çiftçiler: Kabilenin avlandığı balta girmemiş ormanlar, yasa dışı ağaç kesen çeteler ve sığır çiftliği kurmak isteyen istilacılar tarafından her gün daha da daraltılıyor.
• Devasa Demir Madeni ve Demiryolu Hattı: 1980'lerden beri kabile topraklarının çok yakınından geçen ve dünyanın en büyük demir madenine kömür taşıyan kilometrelerce uzunluktaki tren hatları, ormanın ekosistemini ve av hayvanlarını kaçırıyor.
• İklim Krizi ve Yangınlar: Amazonlar'da artan kuraklık ve kasıtlı çıkarılan orman yangınları, Awá halkının besin kaynaklarını tamamen küle çeviriyor.
BASİT BİR GRİP BİLE ONLARI YOK EDEBİLİR
Brezilya federal yerli halklar kurumu FUNAI, kabileden gelen bu şok temasın ardından acil durum sağlık protokollerini devreye soktu.
İzole toplulukların modern insanların taşıdığı virüslere karşı hiçbir bağışıklık sistemi bulunmuyor. Geçmişte 1970 ve 80'lerde dış dünyayla temas girişiminde bulunan bir Awá topluluğundaki 91 kişiden sadece 25'i, bulaşan grip ve sıtma salgını sonrası hayatta kalabilmişti.
Uzmanlar, bu son karşılaşmada kabile üyelerinin zayıf ve bitkin göründüğünü belirtiyor. Komşu Guajajara kabilesinin "Orman Koruyucuları" adlı gönüllü grubu, canları pahasına Awá topraklarına kaçak avcıların ve kerestecilerin girmesini engellemeye çalışsa da, bu kırılgan halkın geleceği tamamen Brezilya hükümetinin sınırları ne kadar koruyabileceğine bağlı.
Dünya üzerinde izole yaşayan yerli toplulukların %90'ı Amazonlar'da bulunuyor. Bu halklar buradaki yasa dışı ağaç kesimi ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği gibi sebeplerle topraklarının ve yaşam alanlarının büyük kısmını kaybediyor.
DOĞAYLA ARALARINDA OLAĞANÜSTÜ BİR BAĞ VAR: MAYMUNLARI EMZİRİYORLAR
Antropologların kabile yaşamına dair incelediği en çarpıcı detaylardan biri, Awá kadınlarının vahşi hayvanlarla kurduğu ve ezber bozan sıra dışı bağ oldu. Hayatta kalmak için avlanmak zorunda olan kabile, bazen yetişkin maymunları vuruyor.
Ancak geride öksüz bir yavru kaldığında kabilenin kutsal kuralları devreye giriyor: Awá kadınları bu minik yetimleri hemen sahipleniyor, göğüslerine bastırıyor ve kendi bebekleri gibi anne sütüyle emzirerek büyütüyor.
Awá dilinde bu şekilde evlat edinilen hayvanlara "Hanima" (aileden biri) deniyor. Kabile içinde maymunlar, yaban domuzları ve papağanlar özgürce insanlarla birlikte yaşıyor. Ne kadar aç kalırlarsa kalsınlar "Hanima" ilan edilen bir hayvanı asla yemiyorlar. Büyüyen hayvanlar ormana geri dönse bile, yıllar sonra "insan annelerinin" sesini duyduklarında ağaçlardan inip gelerek onların omuzlarına tırmanıyor.
Awá kabilesi, hayatta kalma becerilerinin ötesinde, benzersiz çevrelerine özgü yaratıcı teknikler üzerine kurulu zengin bir el sanatları kültürüne sahiptir. Örneğin, aletleri ve diğer ihtiyaç duyulan eşyaları, hatta asılı hamakları bile sıklıkla palmiye ağacı liflerinden yaparlar.
Awá halkı, fındık ve meyve toplamak için birlikte seferlere çıkan geniş aile grupları halinde yaşar. Ayrıca, haftalarca sürebilen uzun aile avlarına da çıkarlar. Grup üslerinden uzakta yaptıkları bu uzun yolculuklar sırasında, palmiye yapraklarından yapılmış derme çatma barınaklarda uyurlar ve ağaç reçinesinden kendi meşalelerini yaparlar.
Kabile, avlanmadığı zamanlarda orman sakinleriyle dostane bir ilişki içindedir ve hatta primatları evcil hayvan olarak besler. Örneğin, yavru maymunlar kabilenin çocuklarıyla rahatça vakit geçirir, bazen sırtlarında veya başlarının üstünde bile dinlenirler.