Ambulansın önünü kesen maganda tutuklandı

Kadıköy Bostancı yan yolda 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Siren çalarak hastaneye yetişmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışan magandalar, "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek hastayı görmek istediler. Ambulans şoförü aracın yan kapısını açarak içerde bulunan hastayı gösterdi. İki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları da dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen E.B. ve M.T. yakalandı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.