Amca cinayetinin sebebı miras meselesi

İstanbul Şişli'deki bir rezidansta tadilat işi yapan Taşdan Karaca malzeme almak için aracının yanına indiği sırada yanına yanaşan kişi, tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karaca, vücuduna isabet eden kurşunların ardından yaralanarak yere düşerken, silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karaca, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Caner K.'nin Taşdan Karaca'nın yeğeni olduğu tespit edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, Caner K.'nin poliste 3 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.Öte yandan konuyla ilgili çalışmalar devam ederken Caner K.'nın amcası ile aralarında miras meselesinden husumet olduğu cinayetin de bu sebeple işlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken Amasya Beke köyü eski dernek başkanı olan Taştan Karaca'nın memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.Diğer yandan yeğeni Caner K. tarafından öldürülen Taşdan Karaca'nın, Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak'ın evine tamir için gittiği ve olayın bu sırada gerçekleştiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortak, "Evime duşakabin yapımı için gelen adamcağız güpegündüz vuruldu. Allahım inşallah hayattadır. Arabadan malzeme almaya gidiyor. 'Amca seni görmeye geldim, konum at' diyen yeğeni tarafından vuruluyor. Eşyalarına dokunmadan çıkıyorum evden" dedi.