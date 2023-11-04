Amca çocuklarının arazi kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

2 Kasım gecesi ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesinde yaşanan olayda, amca çocukları arasında tarla kiralama meselesi nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Mehmet Baldan, yanındaki tabanca ile Durmuş Ali ve oğlu Enes Baldan'ı (26) vururken, Enes Baldan da tüfekle Mehmet Baldan'ı bacağından vurup, yaraladı. Mehmet Baldan, Konya Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Durmuş Ali Baldan da bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.