Haberler Yaşam Haberleri Amca çocuklarının arazi kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi
Giriş Tarihi: 4.11.2023 13:34 Son Güncelleme: 4.11.2023 13:45

Amca çocuklarının arazi kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Konya’nın Çumra ilçesinde tarla kiralama meselesi ve kullanımı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı çatışmada Mehmet Baldan’ın (58) ardından hastanede tedavi gören Durmuş Ali Baldan da hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Amca çocuklarının arazi kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

2 Kasım gecesi ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesinde yaşanan olayda, amca çocukları arasında tarla kiralama meselesi nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Mehmet Baldan, yanındaki tabanca ile Durmuş Ali ve oğlu Enes Baldan'ı (26) vururken, Enes Baldan da tüfekle Mehmet Baldan'ı bacağından vurup, yaraladı. Mehmet Baldan, Konya Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Durmuş Ali Baldan da bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Amca çocuklarının arazi kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi
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