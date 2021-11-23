Amca katilini kan lekesi ele verdi

DİYARBAKIR'DA, pandemi kapsamında cezaevinden izinli çıktıktan sonra sokak ortasında boğazı kesilerek öldürülen Ali Kaya'nın (57) katili, husumetli olduğu yeğeni Mehmet Kaya çıktı. Olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi açtığı işyerinde yakalanan Mehmet Kaya'nın yeni yıkanmış kıyafetlerinde yapılan detaylı incelemede, Ali Kaya'ya ait olduğu değerlendirilen kan lekeleri ve vücudunda boğuşmadan kaynaklanan yeni yara izleri tespit edildi. Ali Kaya'nın, kendisini öldüren yeğenini 10 yıl önce aralarında çıkan tartışmada bıçakladığı ve bu nedenle 24 yıl ceza aldığı belirlendi. Mehmet Kaya ile birlikte, olaydan sonra aracıyla kendisini kaçıran ağabeyi S. Kaya da tutuklandı. Van İpekyolu'nda da geçen Ekim'de kan davası nedeniyle öldürülen A.S. cinayetine ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı.