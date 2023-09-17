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Giriş Tarihi: 17.9.2023 16:43 Son Güncelleme: 17.9.2023 17:18

Amos Antik Kenti Kazı Çalışmaları 5. yılında devam ediyor

Marmaris’te Cumhurbaşkanlığı Kararnameli Amos Antik Kenti kazı alanındaki çalışmalar 5’inci yılında devam ediyor.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Amos Antik Kenti Kazı Çalışmaları 5. yılında devam ediyor

Marmaris Ticaret Odası Marmaris Belediyesi sponsorluğunda Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın (YİKOB) desteği ile yürütülen Cumhurbaşkanlığı Kararnameli Amos Antik Kenti kazı alanındaki çalışmalar devam ediyor. Kazı alanını Marmaris Ticaret Odası Meclis Üyeleri, Meclis Başkanımız Zekiye İpci, Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak ve Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey ile birlikte ziyaret etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer başkanlığında devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceleyen heyet, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Amos Antik Kenti Kazı Çalışmaları 5. yılında devam ediyor
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