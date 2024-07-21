Ana isale hattı patladı otomobil çukura düştü

Gözde turizm merkezi Bodrum'da bir türlü çözülemeyen altyapı sıkıntısı vatandaşı canından bezdiriyor. Bodrum'da yine ana isale hattı patladı, oluşan çukura otomobil düştü. Bodrum'da, ana isale hattının patlamasının ardından arızadan dolayı vatandaşlar susuz kaldı. Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün sabah meydana gelen ana isale hattı patlaması sonrası yolda çukur oluştu. Patlamadan kısa süre sonra bölgeden geçen otomobil ise çukura düşerek mahsur kaldı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerine ekiplerin çabası sonucunda çukura düşen otomobil kurtarılırken, olayda yaralanan olmadı. Bölgede su kesintisi yaşanacağı bildirildi.