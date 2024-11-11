Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Adliyesi’nden ‘geleceğe nefes insanlığa nefes’ etkinliğine katkı
Giriş Tarihi: 11.11.2024 16:50 Son Güncelleme: 11.11.2024 17:28

Anadolu Adliyesi’nden ‘geleceğe nefes insanlığa nefes’ etkinliğine katkı

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında  İstanbul Valiliği tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da ‘geleceğe nefes insanlığa nefes’ diyerek etkinliğe katkı sağladı, fidanları toprakla buluşturdu. Başsavcı Vekilleri, hakim, savcı ve personelin de katıldığı etkinlikte doğaya nefes olmak, daha yeşil bir çevre için çok sayıda fidan dikilirken program da büyük ilgi gördü.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Anadolu Adliyesi’nden ‘geleceğe nefes insanlığa nefes’ etkinliğine katkı

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında İstanbul Valiliği tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Tüm yurtta düzenlenen etkinliğin adreslerinden biri de İstanbul Pendik'teki Emirli bölgesi oldu. Saat 14.00'te düzenlenen ağaçlandırma programına İstanbul Vali yardımcısı, Orman İşletmeleri Genel Müdürü ile kurum ve kuruluşların temsilcileri, 7'den 70'e vatandaşlar da katıldı.

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DA FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU

Program kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da 'geleceğe nefes insanlığa nefes' diyerek katkı sağladı, fidanları toprakla buluşturdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, hakim, savcılar ve yargı personelinin de aralarında bulunduğu 25 kişilik adli yargı mensubunun katıldığı etkinliğe ayrıca Denetim Serbestlik Müdürlüğü personelleri ile Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Kartal Açık Ceza İnfaz Kurumu da katılım gösterdi. Program kapsamında doğaya bir nefes olmak, daha yeşil bir çevre için çok sayıda fidan dikilirken etkinlik de büyük ilgi gördü.

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Anadolu Adliyesi’nden ‘geleceğe nefes insanlığa nefes’ etkinliğine katkı
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