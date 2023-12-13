Anadolu Adliyesi’nin koridorlarında üç avukata saldırı! Savcılık olaya el attı: Adaletin tecelli ettiği yerde olmaz

Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'nde, 11 Aralık günü Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya giren avukatlar Mehmet Çimen, Barış Kalkan ve Melike Dişli Kalkan davanın karşı tarafında bulunan kişiler ve yakınlarının saldırısına uğradı. Anadolu Adalet Sarayı Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

SAVCILIKTAN 4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Darp edilen üç avukatın şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheliler Adem U., Koray U., Salih U. ve Nurettin emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık, 4 şüpheliyi de "Kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Savcılığın Hakimliğe ilettiği sevk yazısında ise olayla ilgili çarpıcı detaylar yer aldı.

GÖRÜNTÜLERDE TESPİT EDİLDİ

Yazıda Anadolu Adliyesi'nde hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin kurucu unsuru ve güvencesi konumundaki avukatların darp edilmesiyle ilgili olay kapsamında şüpheliler hakkında mevcut delil durumu, müşteki ve bilgi sahibi beyanları, adli muayene raporları, kolluk tutanakları ve tutanaktaki görüntülerde şüpheliler Adem U. ve Nurettin U.'nun müştekileri darp ettiğine dair tespitler yer aldı.

ADALETİN TECELLİ ETTİĞİ YERDE KEMİK KIRAN SALDIRI

Şüpheliler Adem U., Koray U. ve Salih U.'nun iştirak idaresiyle hareket ederek kamu görevini icra etmekte olan müşteki avukatları, adaletin tecelli ettiği yer olan adliye koridorlarında kasten yaraladıklarının altı çizilen yazıda, şüphelilerin eylemleri neticesinde avukat Barış Kalkan'ın vücudunda kemik kırıklarının oluştuğu belirtildi.

1 ŞÜPHELİ FİRARİ

Şüphelilerden Yusuf U.'num firar olduğu ve henüz yakalanmadığı vurgulanarak delillerin bu aşamada karartılma ihtimali, suçun işlemiş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, şüphelilerin kasta dayalı kusurlarının ağırlığı ve güttükleri amaç göz önünde bulundurulduğunda, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları nazara alındığında şüphelilerin tutuklanmalarına engel bir durumun bulunmadığı vurgulandı.

"ADLİ KONTOL YETERSİZ KALIR"

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 13üncü maddesinde ifade olunan "ölçülülük ilkesi" gözetildiğinde tutuklamaya alternatif adli kontrol altına alınma tedbirlerinin bu aşamada şüpheliler için yetersiz kalacağı nazara alındığında şüphelilerin üzerlerine atılı suçun mahiyeti ve mevcut delil durumu değerlendirildiğinde "Kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı tutuklanmaları talep edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini değerlendirdi. Hakimlik, sorgularının ardından şüpheliler Adem U., Koray U., Salih U. ve Nurettin U.'nun "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.