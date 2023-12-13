Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Adliyesi’nin koridorlarında üç avukata saldırı! Savcılık olaya el attı: Adaletin tecelli ettiği yerde olmaz
Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:55

Anadolu Adliyesi’nin koridorlarında üç avukata saldırı! Savcılık olaya el attı: Adaletin tecelli ettiği yerde olmaz

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 11 Aralık günü ortalık karıştı. Girdikleri duruşmanın ardından davanın karşı tarafındakiler tarafından saldırıya uğrayan avukatların şikayeti sonucu soruşturma başlatıldı. Bu şüphelilerden birini yakalama çalışmaları sürerken gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye getirildi. Savcılık, “Adaletin tecelli ettiği yerde olmaz” dedi, görüntülerde darp olayının tespit edildiğini, avukatlardan birinde kemik kırığı oluştuğunu ve adli kontrolün yetersiz kalacağını vurgulayarak şüphelileri tutuklama talebiyle Hakimliğe sevk etti. Hakimlik, 4 şüphelinin de “Kasten yaralama” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Anadolu Adliyesi’nin koridorlarında üç avukata saldırı! Savcılık olaya el attı: Adaletin tecelli ettiği yerde olmaz

Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'nde, 11 Aralık günü Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya giren avukatlar Mehmet Çimen, Barış Kalkan ve Melike Dişli Kalkan davanın karşı tarafında bulunan kişiler ve yakınlarının saldırısına uğradı. Anadolu Adalet Sarayı Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

SAVCILIKTAN 4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Darp edilen üç avukatın şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheliler Adem U., Koray U., Salih U. ve Nurettin emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık, 4 şüpheliyi de "Kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Savcılığın Hakimliğe ilettiği sevk yazısında ise olayla ilgili çarpıcı detaylar yer aldı.

GÖRÜNTÜLERDE TESPİT EDİLDİ

Yazıda Anadolu Adliyesi'nde hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin kurucu unsuru ve güvencesi konumundaki avukatların darp edilmesiyle ilgili olay kapsamında şüpheliler hakkında mevcut delil durumu, müşteki ve bilgi sahibi beyanları, adli muayene raporları, kolluk tutanakları ve tutanaktaki görüntülerde şüpheliler Adem U. ve Nurettin U.'nun müştekileri darp ettiğine dair tespitler yer aldı.

ADALETİN TECELLİ ETTİĞİ YERDE KEMİK KIRAN SALDIRI

Şüpheliler Adem U., Koray U. ve Salih U.'nun iştirak idaresiyle hareket ederek kamu görevini icra etmekte olan müşteki avukatları, adaletin tecelli ettiği yer olan adliye koridorlarında kasten yaraladıklarının altı çizilen yazıda, şüphelilerin eylemleri neticesinde avukat Barış Kalkan'ın vücudunda kemik kırıklarının oluştuğu belirtildi.

1 ŞÜPHELİ FİRARİ

Şüphelilerden Yusuf U.'num firar olduğu ve henüz yakalanmadığı vurgulanarak delillerin bu aşamada karartılma ihtimali, suçun işlemiş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, şüphelilerin kasta dayalı kusurlarının ağırlığı ve güttükleri amaç göz önünde bulundurulduğunda, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları nazara alındığında şüphelilerin tutuklanmalarına engel bir durumun bulunmadığı vurgulandı.

"ADLİ KONTOL YETERSİZ KALIR"

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 13üncü maddesinde ifade olunan "ölçülülük ilkesi" gözetildiğinde tutuklamaya alternatif adli kontrol altına alınma tedbirlerinin bu aşamada şüpheliler için yetersiz kalacağı nazara alındığında şüphelilerin üzerlerine atılı suçun mahiyeti ve mevcut delil durumu değerlendirildiğinde "Kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı tutuklanmaları talep edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini değerlendirdi. Hakimlik, sorgularının ardından şüpheliler Adem U., Koray U., Salih U. ve Nurettin U.'nun "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'nin prestijli üniversitesi Harvard'dan dikkat çeken karar: Siyonist şantaja boyun eğmedi!
Virüs uyarısı
SON DAKİKA | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu
Harper’s Bazaar ödül töreninde konuşan Ajda Pekkan: Kalbimiz Gazze ile atıyor
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Netanyahu'ya tepki: Bu kadar masum insanın öldürülmesi haklı gösterilemez
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medyadan duyurdu!
Uyku uyumuyor yemek yemiyor! O ünlü isim şimdi tanınmaz halde: Kendi kendini bitirdi…
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Adliyesi’nin koridorlarında üç avukata saldırı! Savcılık olaya el attı: Adaletin tecelli ettiği yerde olmaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA