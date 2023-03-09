Tekin Uğurlu cinayeti soruşturmasında son viraj: Korkunç cinayetin arkasından bakın kim çıktı

YALAN SAVUNMAYI KAMERA GÖRÜNTÜLERİ KANITLADI

Cinayet şüphelisi Melikşah Kalkan'ın ifadesinde ise Tekin Uğurlu'yu olay günü aracına aldığını, araçta giderlerken Tekin'in başka bir arkadaşıyla Kürtçe konuştuğunu, maktulü eve yakın bir yerde indirdiğini söylediği belirtildi. Ancak 2018 yılında yapılan soruşturma ve mevcut soruşturmada şüpheli Kalkan'ın maktulü bıraktığını iddia ettiği yerdeki kamera görüntülerinde yapılan incelemelerde Tekin Uğurlu'ya ait bir görüntüye ulaşılamadığının tespit edildiği açıklandı.

BAŞ ŞÜPHELİLERE MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Diğer şüphelilerin de suçlamaları kabul etmediğinin altı çizilen iddianamede, şüpheliler Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit'in 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer şüpheliler Beştaş Kalkan, Döne Kalkan ve Sakine Kalkan'ın ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapisleri istendi.