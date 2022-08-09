SON DAKİKA | 4.5 yıl önce kaybolmuştu kemikleri bulundu! Galatasaray kongre üyesini öldürüp cesedini parçalara ayırmışlar...

Son dakika haberi... 2 çocuk babası Tekin Uğurlu İstanbul'da 8 Ocak 2018'de bir anda ortadan kayboldu. Ailesi akrabaları hemen kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen Uğurlu'ya dair her hangi bir iz bulunmadı.
SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI
Akrabaları son görüştüğü arkadaşının da adını söyledi ancak bir sonuç alınmadı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Uğurlu'nun ofisinde son görüştüğü kişinin de aralarında olduğu 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.