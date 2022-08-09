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Giriş Tarihi: 9.8.2022 09:16 Son Güncelleme: 9.8.2022 09:28

SON DAKİKA | 4.5 yıl önce kaybolmuştu kemikleri bulundu! Galatasaray kongre üyesini öldürüp cesedini parçalara ayırmışlar...

Son dakika haberi... İstanbul’da 4.5 yıl önce kaybolan nakliyeci ve aynı zamanda Galatasaray Kongre üyeliği yapmış olan 44 yaşındaki 2 çocuk babası Tekin Uğurlu’nun öldürülüp parçalanarak gömüldüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken Uğurlu’nun cesedi Pendik’te bir yol kenarından çıkarıldı. Cesedin parçalara ayrılmış şekilde birkaç ayrı alana gömüldüğü öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | 4.5 yıl önce kaybolmuştu kemikleri bulundu! Galatasaray kongre üyesini öldürüp cesedini parçalara ayırmışlar...

Son dakika haberi... 2 çocuk babası Tekin Uğurlu İstanbul'da 8 Ocak 2018'de bir anda ortadan kayboldu. Ailesi akrabaları hemen kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen Uğurlu'ya dair her hangi bir iz bulunmadı.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

Akrabaları son görüştüğü arkadaşının da adını söyledi ancak bir sonuç alınmadı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Uğurlu'nun ofisinde son görüştüğü kişinin de aralarında olduğu 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

CESEDİ PARÇALAYIP YOL KENARINA GÖMMÜŞLER
İddiaya göre Uğurlu öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrılmış ve Pendik'te yol kenarında gömülmüştü.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU
Polis geçtiğimiz Perşembe gecesi şüpheli alanda yaptığı adreste cesede ait kemik parçalarını çeşitli alanlara gömülmüş olarak buldu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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SON DAKİKA | 4.5 yıl önce kaybolmuştu kemikleri bulundu! Galatasaray kongre üyesini öldürüp cesedini parçalara ayırmışlar...
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