SON DAKİKA | 4.5 yıl önce kaybolmuştu kemikleri bulundu! Galatasaray kongre üyesini öldürüp cesedini parçalara ayırmışlar...

Son dakika haberi... 2 çocuk babası Tekin Uğurlu İstanbul'da 8 Ocak 2018'de bir anda ortadan kayboldu. Ailesi akrabaları hemen kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen Uğurlu'ya dair her hangi bir iz bulunmadı.