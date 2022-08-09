4.5 yıl önce kaybolmuştu, kemikleri bulundu! Galatasaray kongre üyesini öldürüp cesedini parçalara ayırmışlar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
05:50
02:28
'Meteor Şöleni' Erciyes’te izlenecek | Video 09.08.2022 | 14:14
01:38
06:01
00:27
Kaçak tütün ve sigaralarla yakalandı! Binlerce buldular | Video 09.08.2022 | 14:04
01:41
İzmir'de işten çıkartılan taşeron işçilere sert müdahale | Video 09.08.2022 | 14:00
02:07
00:52
Karaman’da uyuşturucu ticaretinden 1 şüpheli tutuklandı | Video 09.08.2022 | 12:31
01:37
Tokat'ta ehliyetsiz sürücünün ölüme neden olduğu kaza kamerada | Video 09.08.2022 | 12:25
01:23
Meydan savaşına dönen kavgaya ilişkin 7 tutuklama | Video 09.08.2022 | 12:06
02:44
02:44
Kuyu cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 09.08.2022 | 11:38
01:04
Ankara'da 2 katlı ahşap atölyesinde yangın | Video 09.08.2022 | 09:17
04:53
17:18
Haftalık Burç Yorumları "Gökyüzünde sıcak gelişmeler var" | Video 09.08.2022 | 09:45
01:39
Kafasını yerlere vurdu! Komşu kadınların ölümüne kavgası kamerada | Video 09.08.2022 | 09:45
02:55
Bursa’da zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı | Video 09.08.2022 | 09:17
01:39
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video 09.08.2022 | 09:17
00:49
İzmir'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü | Video 09.08.2022 | 09:17
İstanbul’da 4.5 yıl önce kaybolan nakliyeci ve aynı zamanda Galatasaray Kongre üyeliği yapmış olan 44 yaşındaki 2 çocuk babası Tekin Uğurlu’nun öldürülüp parçalanarak gömüldüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan çalışmalarda Uğurlu’nun cesedi Pendik’te bir yol kenarından çıkarıldı. Cesedin parçalara ayrılmış şekilde birkaç ayrı alana gömüldüğü öne sürüldü.