4.5 yıl önce kaybolmuştu, kemikleri bulundu! Galatasaray kongre üyesini öldürüp cesedini parçalara ayırmışlar | Video

İstanbul’da 4.5 yıl önce kaybolan nakliyeci ve aynı zamanda Galatasaray Kongre üyeliği yapmış olan 44 yaşındaki 2 çocuk babası Tekin Uğurlu’nun öldürülüp parçalanarak gömüldüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan çalışmalarda Uğurlu’nun cesedi Pendik’te bir yol kenarından çıkarıldı. Cesedin parçalara ayrılmış şekilde birkaç ayrı alana gömüldüğü öne sürüldü.