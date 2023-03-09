İş adamı Tekin Uğurlu’nun ölümüne ilişkin 2 şüpheliye müebbet hapis talebi | Video 09.03.2023 | 11:48 Pendik’te 5 yıl sonra toprağa gömülü halde cesedi bulunan iş adamı Tekin Uğurlu'nun ölümüne neden olan 2 şüpheli hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pendik'te 4 Ağustos 2022 tarihinde bulunan ve 5 yıldır kayıp olan iş insanı Tekin Uğurlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tekin Uğurlu'ya 500-600 bin TL borcu olan Melikşah Kalkan'ın olay tarihinde 20 bin TL bedelli 6 veya 7 senedi vermek için iş yerine gittiği ve sonrasında iş yerinden ayrıldığı kaydedildi. Bir süre sonra Döne Kalkan'ın Tekin Uğurlu'yu arayarak çağırdığı ve Mustafa Macit'inde içerisinde bulunduğu araçla yolda ilerlemeye başladıktan sonra Melikşah Kalkan ve Tekin Uğurlu'nun tartışmaya başladığı belirtildi. Melikşah Kalkan'ın Mustafa Macit'in de yardımıyla silahla Tekin Uğurlu'yu başının arkasından vurduğu ve cesedi parçalayarak 3 farklı çöp poşetine koyarak gömdükleri kaydedildi.Tutuklu şüpheli Melikşah Kalkan ifadesinde, olay günü Tekin Uğurlu'yu aracına aldığını ve Tekin'in isteği üzerine tanımadığı bir arkadaşının da bir süre sonra araca binerek Tekin ile kürtçe konuşup, alacak verecek kavgası ettiklerini ve Tekin'in eve yakın bir yerde indiğini belirtti.İddianamede, şüpheli Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheliler Döne Kalkan, Bektaş Kalkan ve Sakine Kalkan hakkında ise "suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.