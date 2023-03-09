İş adamı Tekin Uğurlu’nun ölümüne ilişkin 2 şüpheliye müebbet hapis talebi | Video
Pendik’te 5 yıl sonra toprağa gömülü halde cesedi bulunan iş adamı Tekin Uğurlu'nun ölümüne neden olan 2 şüpheli hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Tutuklu şüpheli Melikşah Kalkan ifadesinde, olay günü Tekin Uğurlu'yu aracına aldığını ve Tekin'in isteği üzerine tanımadığı bir arkadaşının da bir süre sonra araca binerek Tekin ile kürtçe konuşup, alacak verecek kavgası ettiklerini ve Tekin'in eve yakın bir yerde indiğini belirtti.
İddianamede, şüpheli Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheliler Döne Kalkan, Bektaş Kalkan ve Sakine Kalkan hakkında ise "suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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