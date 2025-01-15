Anadolu, arkeolojide altın çağını yaşadı

2024 yılı, arkeoloji dünyası için oldukça hareketli geçti. Türkiye'den dünyanın dört bir yanına uzanan keşifler, geçmişe ışık tutan önemli bulgularla doluydu. Mardin'den İzmir'e kadar uzanan kazılarda binlerce yıllık mezarlar, heykeller ve altın sikkeler ortaya çıkarıldı. Dünya genelinde ise Ukrayna'dan İspanya'ya kadar birçok farklı bölgede; antik kentler, eserler ve yapılar gün yüzüne çıktı. İşte yılın en dikkat çekici arkeolojik keşifleri:

12 BİN YILLIK MEZAR

Mardin'in Çemka Höyüğü'nde yapılan kazılarda, 25-30 yaşlarında bir kadına ait 12 bin yıllık mezar bulundu. Mezarda yaban öküzü kafatası, keklik kanadı ve sansar bacağı gibi hayvan kalıntıları yer aldı. Niğde'de yer alan Tepecik-Çiftlik Höyüğü'nde yapılan kazılarda, kil ve kireçle sıvanarak süslenmiş yedi insan kafatası ortaya çıkarıldı.

ALTINLARLA DOLU ÇÖMLEKLER

Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde, Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait Zeus ve Afrodit heykelleri bulundu. Yaklaşık 2 bin yıllık olan eserler, dönemin sanatsal yetkinliğini gözler önüne seriyor. İzmir'deki Notion Antik Kenti'nde yapılan kazılarda ise 2 bin yıllık altın sikkelerle dolu bir çömlek bulundu. Çömleğin, dönemin bir askeri tarafından gömüldüğü düşünülüyor. Sikkeler, Efes Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmek üzere koruma altına alındı. Ukrayna'da yapılan bir kazıda, Trypillia kültürüne ait 6 bin yıllık bir kent merkezi keşfedildi. Jeomanyetik tarama yöntemiyle tespit edilen yapılar, antik kentin 100 hektarlık bir alana yayıldığını gösteriyor. İspanya'da bulunan Mayorka Adası'ndaki Genovesa Mağarası'nda, 5 bin 600 yıllık bir taş köprü bulundu. Güney Florida Üniversitesi araştırmacıları tarafından keşfedilen yapı, insan yerleşimlerinin erken dönemlerine ışık tutuyor. Mısır'ın Taposiris Magna Tapınağı'nda, Kleopatra VII'ye ait olduğu düşünülen mermer bir büst bulundu. Heykelin, kraliçenin gerçek yüzünü yansıttığı düşünülürken, Bulgaristan'daki Heraclea Sintica antik kentinde ise Yunan tanrısı Hermes'e ait 2 bin yıllık bir heykel keşfedildi.