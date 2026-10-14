Anadolu Efes - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de galibiyet hedefi!

Anadolu Efes, Bayern Münih ile oynadığı son beş EuroLeague maçından galibiyetle ayrılarak rakibine karşı başarılı bir seri yakaladı. Avrupa basketbolunda yoğun bir haftaya giren lacivert-beyazlıları zorlu mücadeleler bekliyor. Bayern Münih karşılaşmasının başlama saati ve canlı yayın bilgileri de belli oldu.
Anadolu Efes, EuroLeague'in 5. haftasında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Bayern Münih ile karşılaşacak. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlıyor.
Basketbolseverlerin beklediği Anadolu Efes - Bayern Münih karşılaşması S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler 20.30'dan itibaren canlı bir şekilde izleyebilecek.
⚡ EuroLeague 5. Hafta mücadelesinde yarın evimizde FC Bayern Münih'i ağırlıyoruz. #SahayaHükmet #RuleTheCourt https://t.co/ROGEm4JY8f— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 13, 2026
Anadolu Efes, EuroLeague'de geride kalan dört haftada bir galibiyet ve üç yenilgi aldı. Sezonun ilk iç saha mücadelesinde Real Madrid'i mağlup eden lacivert-beyazlılar; Barcelona, Kızılyıldız ve Olympiakos deplasmanlarından ise istediği sonuçlarla dönemedi.
Son olarak Yunanistan'da Olympiakos'a 89-66 yenilen İstanbul temsilcisi, Bayern Münih karşılaşmasına 15. sırada giriyor. Alman ekibinin de dört maç sonunda bir galibiyeti bulunuyor. Üç yenilgi yaşayan Bayern Münih, beşinci hafta öncesinde 17. basamakta yer alıyor.
EuroLeague'de çift maç haftasına giren Anadolu Efes'i Bayern Münih karşılaşmasının ardından Litvanya deplasmanı bekliyor.
Lacivert-beyazlılar, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Zalgirio Arena'da oynanacak mücadeleyle birlikte Anadolu Efes, üç gün içerisinde ikinci Avrupa Ligi maçına çıkmış olacak.