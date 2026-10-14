Anadolu Efes - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de galibiyet hedefi!

ANADOLU EFES'İN EUROLEAGUE'DE KAÇ GALİBİYETİ VAR?

Anadolu Efes, EuroLeague'de geride kalan dört haftada bir galibiyet ve üç yenilgi aldı. Sezonun ilk iç saha mücadelesinde Real Madrid'i mağlup eden lacivert-beyazlılar; Barcelona, Kızılyıldız ve Olympiakos deplasmanlarından ise istediği sonuçlarla dönemedi.

Son olarak Yunanistan'da Olympiakos'a 89-66 yenilen İstanbul temsilcisi, Bayern Münih karşılaşmasına 15. sırada giriyor. Alman ekibinin de dört maç sonunda bir galibiyeti bulunuyor. Üç yenilgi yaşayan Bayern Münih, beşinci hafta öncesinde 17. basamakta yer alıyor.