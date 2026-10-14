Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Efes - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de galibiyet hedefi!
Giriş Tarihi: 14.10.2026 09:29 Son Güncelleme: 14.10.2026 09:30

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de galibiyet hedefi!

EuroLeague'in beşinci haftasında Anadolu Efes, Alman temsilcisi Bayern Münih'i İstanbul'da konuk ediyor. Lacivert-beyazlılar, kendi sahasında galibiyet alarak ligde yoluna devam etmek isterken basketbolseverler de karşılaşmanın yayın programını öğrenmek istiyor. Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair ayrıntılar...

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Anadolu Efes - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de galibiyet hedefi!
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Anadolu Efes, Bayern Münih ile oynadığı son beş EuroLeague maçından galibiyetle ayrılarak rakibine karşı başarılı bir seri yakaladı. Avrupa basketbolunda yoğun bir haftaya giren lacivert-beyazlıları zorlu mücadeleler bekliyor. Bayern Münih karşılaşmasının başlama saati ve canlı yayın bilgileri de belli oldu.

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 5. haftasında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Bayern Münih ile karşılaşacak. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlıyor.

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin beklediği Anadolu Efes - Bayern Münih karşılaşması S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler 20.30'dan itibaren canlı bir şekilde izleyebilecek.

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ANADOLU EFES'İN EUROLEAGUE'DE KAÇ GALİBİYETİ VAR?

Anadolu Efes, EuroLeague'de geride kalan dört haftada bir galibiyet ve üç yenilgi aldı. Sezonun ilk iç saha mücadelesinde Real Madrid'i mağlup eden lacivert-beyazlılar; Barcelona, Kızılyıldız ve Olympiakos deplasmanlarından ise istediği sonuçlarla dönemedi.

Son olarak Yunanistan'da Olympiakos'a 89-66 yenilen İstanbul temsilcisi, Bayern Münih karşılaşmasına 15. sırada giriyor. Alman ekibinin de dört maç sonunda bir galibiyeti bulunuyor. Üç yenilgi yaşayan Bayern Münih, beşinci hafta öncesinde 17. basamakta yer alıyor.

ANADOLU EFES'İN BİR SONRAKİ EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'de çift maç haftasına giren Anadolu Efes'i Bayern Münih karşılaşmasının ardından Litvanya deplasmanı bekliyor.

Lacivert-beyazlılar, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Zalgirio Arena'da oynanacak mücadeleyle birlikte Anadolu Efes, üç gün içerisinde ikinci Avrupa Ligi maçına çıkmış olacak.

Anadolu Efes, yarın Bayern Münih'i ağırlayacak!

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Anadolu Efes - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de galibiyet hedefi!
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