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Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:48

Anadolu Efes - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de Türk derbisi!

EuroLeague'in 7. haftasında temsilcilerimiz karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen Anadolu Efes - Beşiktaş mücadelesinin tarihi, yayın saati ve canlı izle ekranı basketbolseverler tarafından sorgulanıyor. Dev derbinin başlama düdüğü, parkede nefes kesecek kapışmanın yayın detayları gündemde. Peki, Anadolu Efes Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

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Anadolu Efes - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de Türk derbisi!
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Avrupa arenasındaki bu kritik randevu, iki Türk devinin puan tablosundaki üst sıralara tırmanma mücadelesine sahne olacak. Anadolu Efes ve Beşiktaş Avrupa arenasına hazır! Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı heyecan dolu derbiye dair canlı yayın ekranı başında yerler alındı.

ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague 7. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Beşiktaş parkede kozlarını paylaşıyor. Dev derbi, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek olan karşılaşma, Türkiye saati ile 20:30'da başlayacak.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların merakla beklediği heyecan dolu mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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EUROLEAGUE'DE TÜRK DERBİSİ HEYECANI: İKİ DEVİN AVRUPA ROTASI

Avrupa basketbolunun en üst seviyesinde iki Türk temsilcisini karşı karşıya getirecek bu mücadele, grup sıralaması açısından büyük bir kritik öneme sahip. Ligde üst üste kritik galibiyetler alarak üst sıralara tutunmak isteyen her iki ekip de derbiden zaferle ayrılmayı hedefliyor.

Anadolu Efes, taraftar desteğini de arkasına alarak tempolu bir oyun planıyla maça başlamayı amaçlıyor. Deplasman ekibi Beşiktaş ise güçlü savunma disiplini ve hızlı hücum organizasyonlarıyla parkeden galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Temsilcimiz Anadolu Efes, maç öncesi 13. sırada yer alırken Beşiktaş ise 11. sıradayken parkeye çıkıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Anadolu Efes - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de Türk derbisi!
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