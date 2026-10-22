Anadolu Efes - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de Türk derbisi!

EUROLEAGUE'DE TÜRK DERBİSİ HEYECANI: İKİ DEVİN AVRUPA ROTASI

Avrupa basketbolunun en üst seviyesinde iki Türk temsilcisini karşı karşıya getirecek bu mücadele, grup sıralaması açısından büyük bir kritik öneme sahip. Ligde üst üste kritik galibiyetler alarak üst sıralara tutunmak isteyen her iki ekip de derbiden zaferle ayrılmayı hedefliyor.