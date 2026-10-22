Anadolu Efes - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de Türk derbisi!

Avrupa arenasındaki bu kritik randevu, iki Türk devinin puan tablosundaki üst sıralara tırmanma mücadelesine sahne olacak. Anadolu Efes ve Beşiktaş Avrupa arenasına hazır! Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı heyecan dolu derbiye dair canlı yayın ekranı başında yerler alındı.
THY EuroLeague 7. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Beşiktaş parkede kozlarını paylaşıyor. Dev derbi, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek olan karşılaşma, Türkiye saati ile 20:30'da başlayacak.
Avrupa basketbolunun en üst seviyesinde iki Türk temsilcisini karşı karşıya getirecek bu mücadele, grup sıralaması açısından büyük bir kritik öneme sahip. Ligde üst üste kritik galibiyetler alarak üst sıralara tutunmak isteyen her iki ekip de derbiden zaferle ayrılmayı hedefliyor.
Anadolu Efes, taraftar desteğini de arkasına alarak tempolu bir oyun planıyla maça başlamayı amaçlıyor. Deplasman ekibi Beşiktaş ise güçlü savunma disiplini ve hızlı hücum organizasyonlarıyla parkeden galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor.