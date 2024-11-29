Anadolu insanının merhameti, vicdanları ısıtıyor: Nusaybin’den örnek bir yardım hikayesi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Anadolu'nun yardımsever ve merhametli ruhunu bir kez daha gözler önüne seren örnek bir olay yaşandı. Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, sosyal medyada İstanbul 'da yaşayan 11 yaşındaki Serabral Palsi hastası Hacı Hüseyin Yalçın'ın yardım çağrısını duyduğunda, bu çağrıya kayıtsız kalamayarak büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Kısa süre içinde 450 bin lira toplayan Özel, bu miktarı Hüseyin'in tedavisi için aileye ulaştırarak, Anadolu insanının yardımseverliğini bir kez daha gösterdi.

"MERHAMETLİ YÜREKLER, UMUDUMUZU TAZELEDİ"

Hacı Hüseyin Yalçın'ın babası Esat Yalçın, yardım çağrısına gösterilen büyük ilgiyi duygusal bir şekilde karşıladı. Yardımseverlerin desteğiyle, çocuğunun tedavisi için gereken paranın toplanması adına umutlarının arttığını belirten Esat Yalçın, "Zaman daralıyor, ancak biz umutluyuz. Allah hayırsever insanlarımızdan razı olsun. Özellikle Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Ömer Özel'e çok teşekkür ediyorum. Yardım çığlığımıza duyarsız kalmayarak 450 bin TL'yi Hüseyin'in hesabına geçirdiler. Hayırseverlerin merhametli yürekleri sayesinde inşallah çocuğumu en kısa zamanda tedavi edeceğimize inanıyorum." diyerek minnettarlığını dile getirdi.

ÖMER ÖZEL: "İNSANİ GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, İstanbul Esenyurt 'da yaşayan 11 yaşındaki Hacı Hüseyin'in tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında öncülük etti. Yardım çağrısına duyarsız kalmadıklarını belirten Özel, "Çocuğun babasının evladı için yardım istemesi çok insani bir şeydi ve biz de buna kayıtsız kalamadık. Daha önce de SMA hastası çocuklarımıza yardımcı olmuştuk, benzer kampanyalara destek vermiştik. Bu kardeşimize de yardımcı olmak istedik. İnşallah, bundan sonra da gerekli tüm yardımları toplayarak, çocuğumuzun tedavisini sağlayacağız." dedi. Özel, herkesin bu tür durumlarda duyarlı olması gerektiğine dikkat çekerek, "Bugün bu kardeşimiz hasta, yarın bizden biri ya da çocuklarımızdan biri bu hastalığa yakalanabilir. Bu herkesin başına gelebilecek bir şeydir, o yüzden herkesin bilinçli ve duyarlı olması gerekir. Yardımda bulunmak, insanlık görevidir" şeklinde konuştu.

HİZMET AŞKIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, ilçenin kalkınması için yürüttüğü projelerle de dikkat çekiyor. Başkan, "Hayatımı hizmete adamış biriyim. İlçemizin kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim işimizde menfaat yoktur; her şey gönüllülük esasına dayanır. Nusaybin'de bir meslek yüksekokulu yaptık, kanser tarama ünitesi kurduk, Sanayi Sitesi'nde esnaflarımıza bir cami ve okul yaptık. Bu projeler, bizim bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sadece birkaçı" diyerek ilçeye kazandırdığı projeleri aktardı. İlçeye ve halkına hizmet etmek için çıktığı bu yolda, ikinci dönemde de tek aday olarak seçime gittiğini ifade eden Özel, "İnsanlar yaptığımız hizmetleri gördü ve bizimle devam etme kararı aldılar. Biz de kendilerine layık olmaya çalışıyoruz. Allah fırsat verirse, daha hayırlı işler yapmak için yollar arayacağız" dedi.

HAYIRSEVERLERİN GÜCÜYLE BİR ÇOCUK DAHA HAYATA TUTUNACAK

Anadolu insanının yardımlaşma ve dayanışma geleneği, bir kez daha Nusaybin'de sergilenmiş oldu. Hacı Hüseyin Yalçın'a yapılan yardımlar, sadece maddi anlamda bir destek değil, aynı zamanda umudun ve insanlığın gücünü simgeliyor. Yardımların ve desteğin devam etmesiyle, belki de bu küçük çocuk, hayatını değiştirecek tedaviye bir adım daha yaklaşacak.