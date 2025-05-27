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Giriş Tarihi: 27.5.2025 14:50 Son Güncelleme: 27.5.2025 14:51

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Kamyon kağıt gibi ezildi

Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan kamyonun kağıt gibi ezilen kupa kısmında sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza! Kamyon kağıt gibi ezildi

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Kartepe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'dan Kocaeli istikametine seyir halinde olan Güner Seisoğlu (59) idaresindeki 81 FH 919 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halinde olan ve plakası henüz öğrenilemeyen bir tıra çarptı. Sürücü Seisoğlu, çarpışmanın etkisi ile adeta kağıt gibi ezilen kamyonun kupasının içerisinde sıkıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde sürücü Seisoğlu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Güner Seisoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Kamyon kağıt gibi ezildi
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