Anadolu Otoyolu’nda feci kaza! Kamyon kağıt gibi ezildi

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Kartepe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'dan Kocaeli istikametine seyir halinde olan Güner Seisoğlu (59) idaresindeki 81 FH 919 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halinde olan ve plakası henüz öğrenilemeyen bir tıra çarptı. Sürücü Seisoğlu, çarpışmanın etkisi ile adeta kağıt gibi ezilen kamyonun kupasının içerisinde sıkıştı.