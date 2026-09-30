Kaza, Anadolu Otoyolu Hendek geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 ADY 087 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otoyolun ortasında bulunan refüje savruldu. Savrulan otomobil devrilerek durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, araç içerisinde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen 5 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.