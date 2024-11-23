Anadolu Otoyolu’nda ulaşım yoğunluğu! Bakan Uraloğlu: Teyakkuz halindeyiz

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde kar yağışı nedeniyle ara ara ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu.
DÜZCE
D-100 kara yolunun Düzce kesimi, Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda kar yağışı etkisini artırdı.
Sürücüler, yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahlarda dikkatli ve yavaş ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.
Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
BAKAN URALOĞLU'NDAN KARLA MÜCADELE AÇIKLAMASI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Ülkemizin genelinde yaşanan kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'müz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır.
Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir.
Yollarımızda vatandaşlarımızın ulaşım zorluğu yaşamaması için ekiplerimiz tarafından 7/24 esasına göre çalışmalarımız yürütülmektedir.
"EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE"
Ekiplerimiz, olumsuz durumlarla karşılaşılması durumunda vatandaşlarımıza anında yardım etmek için teyakkuz halindedir.
Vatandaşlarımızdan, zorlu kış şartlarında yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri almalarını, kış lastiği kullanmalarını, yanlarında acil durum karşısında gerekli ekipmanları bulundurmalarını, güzergahlar hakkında gerek karayollarının internet sitesinden gerekse de ALO 159 numaralı irtibat hattından bilgi almalarını önemle rica eder, güvenli yolculuklar dileriz."