Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza: 6 yaralı
Giriş Tarihi: 16.11.2023 01:45

Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza: 6 yaralı

Düzce'de Anadolu Otoyolunda 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

DHA
Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Darıyerihasanbey köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Şener Keser yönetimindeki 41 ALB 884 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda yavaşlayınca arkasından gelen Erkan Çam idaresindeki 42 AID 75 plakalı otomobil çarptı. Kaza yapan bu iki araca arkalarından gelen Erkan Şirin yönetimindeki 41 AJR 370 plakalı otomobil ve Tahir Demirci idaresindeki 34 LV 4063 plakalı otomobilin de çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücüler Tahir Demirci, Erkan Şirin ve yolcular Dilan Yalçın, Halit İçten, Çiğdem İçten ile Şükrü Demiral yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsrail vahşetine sert tepki: Bunların da sonu hüsran olacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fransız TV kanalında skandal! Konuğu "Filistinlileri savunmayı bırak" diye azarladı
Emine Erdoğan'dan dünyaya 'Filistin' mesajı: Vahşeti durdurmak için neyi bekliyorsunuz?
Yapay zekayla katliama teknolojik destek: ABD, "BBG" teknolojisiyle savaş suçu işledi
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Gazze' açıklaması! 27 hasta Türkiye'ye getirildi
Eren Erdem Özgür Özel’e şeref sözünü hatırlatıyor, ortamı siz hayal edin
SON DAKİKA | Candan kardeşlerin gözaltı olayında şok detaylar: Soruşturmada ünlülerin doğum doktoru çıktı!
Otel odasında kan donduran cinayet! Eşini 41 tornavida darbesiyle...
İsrail’in yalanlarla dolu propagandası gözler önünde! Önce algı sonra katliam: Fotoğrafını çekip sırtından vurdular
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza: 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA