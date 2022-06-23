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Giriş Tarihi: 23.6.2022 12:26 Son Güncelleme: 23.6.2022 12:43

Anadolu Rüyası Kuşların Dili Gösterisi Gençlere Destek Oluyor

Anadolu Rüyası Kuşların Dili Gösterisi Gençlere Destek Oluyor

Sabah Gazetesinin ana medya sponsoru olduğu Anadolu Rüyası kültür sanat projesi Kuşların Dili gösterisi ile Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal fayda yaratan projelerini destekliyor.

Türkiye'nin 7 bölgesinde eş zamanlı eğitimler ile hazırlanan ülkemizin ilk ve tek geleneksel sahne prodüksiyonu Anadolu Rüyası, 4. Sezon gösterisini 3 Temmuz'da Ankara'da sahneleyecek. 7 ilden 150 dansçı, 12 eğitmen ve 40 müzisyenin katılımı ile gerçekleşecek olan Kuşların Dili gösterisi önemli iş birlikleri ile özellikle gençlere eğitimden sosyal yaşama kadar pek çok alanda da katkı sağlayacak.

Geleneklerine sahip çıkan sosyal bir nesil yetiştirmek hedefiyle 2015 yılında yola çıkan proje bu zamana kadar 2.000 lise ve üniversite öğrencisine kendi illerinde geleneksel alanda eğitimler sundu. Projede bu yıl yine lise ve üniversite öğrencileri görev alacak. Projenin sosyal sorumluluk paydaşı olan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile yapılan iş birliği kapsamında ise; gösteri gelirinin bir kısmı Toplum Gönüllüsü gençler için desteğe dönüşecek.

Her yıl farklı bir tema ile izleyenlere kültür şöleni yaşatan Anadolu Rüyası, bu yıl hakikat yolundaki kuşların hikayesini anlatacak. Tanışma, Çağrı, Göç ve Yüzleşme olmak üzere 4 bölümden oluşan hikâyenin içerisinde toplam 18 sahne bulunuyor. Kasım ayından bu yana gösterinin için hazırlanan topluluk, öğrencilere geleneksel dans eğitimlerinin yanı sıra sahne, makyaj, kostüm, müzik ve drama eğitimlerini de sundu. Temel hedef kitlesi lise ve üniversite öğrencileri olan proje, eğitimlerini okul öncesi dönemden itibaren tüm kademelerde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

YÜZLERCE GENÇ ATA'NIN HUZURUNDA OLACAK

Öğrenciler için sosyal bir buluşma niteliğinde de olan projenin bu yılki planlamasında tüm illerden gelen öğrenciler 1 Temmuz'da Ankara'da buluşacaklar. 2 Temmuz tarihinde yüzlerce genç Anıtkabir ziyareti yaparak Türkiye'yi Atamızın huzurunda resmedecekler. 3 Temmuz akşamı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan gösteri ile projenin Türkiye bacağını bitirecek olan topluluk yaz döneminde Sırbistan da yapılacak olan uluslararası dans festivalinde 11 ülke arasında ülkemizi temsil edecek.

YERİNİZİ AYIRTIN, GENÇLERE DESTEK OLUN

Proje gelirinin bir kısmının TOG'a bağışlanarak; Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal fayda yaratan projelerinin destekleneceği etkinliğe katılmak için www.anadoluruyasi.com/rezervasyon adresini ziyaret edebilirsiniz.

YENİ SEZONDA HEDEF ŞUBELEŞME VE AVRUPA

2015 yılından bu yana eğitimlerine yurdun dört bir yanında devam eden Anadolu Rüyası, 2022-2023 sezonu ile 7 ilde şube açmaya hazırlanıyor. Adana, İstanbul, Ankara, Giresun, Ordu, Yalova ve İzmir'de şubeleşecek olan topluluk, yeni sezonda gösterilerine Avrupa'da devam etmeyi hedefliyor.

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Anadolu Rüyası Kuşların Dili Gösterisi Gençlere Destek Oluyor
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