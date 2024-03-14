Anadolu turistik trenlerle keşfedilecek

Turistik Doğu Ekspresi'nin masalsı yolculuğunun bu sezon Tarihi Ankara Garı'ndan 11 Aralık 2023 Pazartesi günü başladığını anımsatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023-2024 kış sezonu seferlerinin 10 Mart'ta Kars'tan hareket eden trenle tamamlandığını söyledi.Uraloğlu, sezon seferlerine ilişkin bilgi vererek, "Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 tren sefer yaptı. Dönem sonu itibarıyla bu seferlerde 11 bin 611 yolcu seyahat etti.Anadolu'yu trenle keşfetme amacıyla yola çıkacak olanlara müjde veren Uraloğlu, "Seyahatsever gezgin vatandaşlarımıza yepyeni iki rota daha sunuyoruz. Ankara ile Diyarbakır arasında Ankara-Diyarbakır- Ankara Turistik Treni, Ankara ile Tatvan arasında ise Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni işletilmeye başlanacak. Turistik trenler, ev konforunda seyahat olanağı sağlayan 9 yataklı vagon ile yemekli vagondan oluşacak. Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni başkentten 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te, Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de hareket edecek" dedi.