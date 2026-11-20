İzmir
Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Eylül 1922'de İzmir'e giriş yaptığı tarihi Anafartalar Caddesi'nde kapsamlı bir dönüşüm başlattı. Kentin en eski ticaret ve yerleşim bölgelerinden biri olan caddede, öncelikle yıllardır yaşanan altyapı sorunları giderilecek. İZSU Genel Müdürlüğü, Basmane Çorakkapı Camii ile Hatuniye Meydanı arasındaki güzergahta eski kanalizasyon hatlarını yenileyerek yağmur suyu ve atık su sistemlerini birbirinden ayırıyor. Altyapı çalışmalarının ardından sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme ve kentsel tasarım projeleri hayata geçirilecek. Böylece caddenin tarihi dokusu korunarak daha güvenli, konforlu ve estetik bir görünüme kavuşması sağlanacak.