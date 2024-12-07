Anahtarı teslim etmeyen kiracı dehşeti yaşatmıştı: O anların görüntüleri ortaya çıktı!

Kurşunlar sebebiyle dükkanın camları kırılırken, yaralanan kimse olmadı. Olayın ertesi günü, 10 Ocak'ta, Arif B.'nin aynı börekçiye tekrar geldiğini öğrenen Ahmet Ç., aynı dükkana ikinci kez silahlı saldırı düzenledi. Bu olayda da dükkanda maddi hasar meydana geldi.