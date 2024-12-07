İstanbul Kağıthane’de anahtarı teslim etmeyen kiracıya silahlı saldırı kamerada!

İstanbul Kağıthane'de iddiaya göre dairesini kiraya verdiği kişiyle evin anahtarını teslim etme meselesi yüzünden tartışan kişi, 3 kere silahlı saldırıya uğradı. Ocak ayında yapılan saldırıların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ev sahibinin oturduğu börekçinin camlarının kırıldığı ve bir motosikletli kuryenin yaralandığı olayı gerçekleştiren saldırgan yakalanıp tutuklandı.